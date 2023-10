„Was ist eigentlich Faschismus?“ Eine kleine Begriffserklärung

Georgi Dimitroff

wurde am 18. Juni 1882 in Kowatschewzi, bei Radomir geboren und starb am 2. Juli 1949. Er war ein bulgarischer Revolutionär. Von 1935 bis 1943 war er Generalsekretär der Komintern in Moskau, von 1946 bis 1949 bulgarischer Ministerpräsident.

Er leistete natürlich nicht nur mit seiner These zum Faschismus einen wichtigen Beitrag. Internationale Bekanntheit und Achtung erwarb er sich unter Anderem durch seine mutige und erfolgreiche Selbstverteidigung im Reichstagsbrandprozess.