Leserbrief

"Zufällig" gerade jetzt Gefechtsstandübungen?

Ich bin Ansprechpartner der "Widerstandsgruppe Mainz/Wiesbaden gegen die Vorbereitung eines Dritten Weltkriegs". Der neue Krieg in Israel / Palästina findet derzeit im Nahen Osten und nicht in Europa statt, wird aber im Hintergrund von denselben imperialistischen Mächten wie in der Ukraine und anderen Kriegsschauplätzen geführt.

Korrespondenz aus Wiesbaden