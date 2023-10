Arabisch-jüdische Gruppen üben praktische Solidarität

Etwa 20 Prozent der 10 Millionen Einwohner Israels sind Araber - Muslime, Christen, Beduinen. Sie alle werden systematisch diskriminiert. Trotzdem engagieren sich Tausende Freiwillige aller Ethnien gemeinsam, um den Opfern der Gewalt zu helfen, Vermisste zu suchen und sich gegenseitig zu schützen. Die Beduinenstämme des Negev gehörten zu den ersten, die freiwillige Teams aus 600 Personen organisierten, um nach Vermissten zu suchen. "Wir sahen, dass ein riesiges Chaos herrschte, und uns wurde klar, dass wir etwas tun müssen", sagte Sleman Shlebe aus Bir Hadaj der israelischen Zeitung Haaretz. In Jaffa, südlich von Tel Aviv, organisierte sich schon am 7. Oktober eine gemeinsame arabisch-jüdische Zivilgarde mit mittlerweile mehr als 1.000 Freiwilligen, die alle Einwohner - egal welcher Ethnie oder Religion - schützen will.