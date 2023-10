Catherine Deneuve heute 80 Jahre

Sie hat in ca. 140 Filmen gespielt, oft mit namhaften Regisseuren gedreht. Im August 2022 hat sie in Venedig den goldenen Löwen für ihr Lebenswerk erhalten. Viele Jahre früher, sie war 20, erhielt sie die Goldene Palme in Cannes als beste Schauspielerin für ihre Rolle in "Die Regenschirme von Cherbourg“

Dazwischen liegen unzählige Preise. Als Schauspielerin war sie sehr viel seitig. Ob lesbische Vampirin, Plantagenbesitzerin, Arbeiterin oder in einer Rolle in einem Asterixfilm: sie schreckte vor nichts zurück. Sie engagierte sich für die Rechte von Frauen und setzte sich für soziale Belange ein. Mit 343 anderen Französinnen bekannte sie sich öffentlich dazu, eine Schwangerschaft abgebrochen zu haben. Sie unterstützte Kampagnen gegen die Todesstrafe. Schade, dass sie als linkes Engagement die Unterstützung der Sozialdemokratie verstand, als an dieser schon lange nichts mehr links war.

In "Die letzte Metro“, gedreht von Francois Truffaut, einem der Begründer der französischen Filmrichtung "Nouvelle Vague", spielt sie eine Theaterchefin, die unter der faschistischen deutschen Besatzung ihren jüdischen Mann als eigentlichen Leiter des Theaters im Keller versteckt.

Es war Truffaut, der sagte: „Sie ist so schön, dass ein Film, in dem sie spielt, auch ohne Geschichte auskommt.“

Filme auf Arte mit Deneuve:

Sonntag 20.15 Uhr: Das Schmuckstück

Montag 21.40 Uhr: Leben im Schloss

Mi 20.15 Uhr: Madame empfiehlt