Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Polizeieinsatz bei der Montagsaktion Magdeburg am 16. Oktober 2023

Die Polizeimaßnahmen am letzten Montag sind keinesfalls durch das bisher geltende Recht gedeckt. In Russland darf man keine leeren Blätter in die Höhe halten. Wann wird es in Deutschland soweit sein? Die weiteren Informationen können Sie / könnt ihr dem Text der Dienstaufsichtsbeschwerde entnehmen.

Die nächste Montagsaktion der Montagsdemo – das Original seit 2004 - ist angemeldet für 17:00 am morgigen 23. Oktober Ernst-Reuter-Allee/Breiter Weg. Die Montagsdemo Magdeburg hat dafür eine Bestätigung der Versammlungsbehörde erhalten. Das ist sicher auch eine Reaktion auf die Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Polizeieinsatz am 16.10.23 gegen ein Plakat "Freiheit für Palästina und Kurdistan" und gegen Flugblätter der MLPD. Wir werden sicht- und hörbar unseren Standpunkt zur wachsenden sozialen Not, zur katastrophalen Entwicklung in der Umwelt und zu den imperialistischen Kriegen in der Ukraine und in Palästina auf die Straße bringen.