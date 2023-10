Ein Krieg um NATO-Expansion

Letzte Woche erklärte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in seiner Rede vor dem Parlament der Europäischen Union, dass die NATO-Osterweiterung der eigentliche Gegenstand des Krieges in der Ukraine sei. Er sagte: "Hintergrund war, dass Präsident Putin im Herbst 2021 erklärte und tatsächlich einen Vertragsentwurf geschickt hat, den die Nato unterzeichnen sollte, mit dem Versprechen, dass es keine weitere Nato-Erweiterung gebe. (…) Und das war eine Vorbedingung dafür, nicht in die Ukraine einzumarschieren. Das haben wir natürlich nicht unterschrieben."