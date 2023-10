Faschist Erdogan stimmt NATO-Beitritt von Schweden zu

Das Titelthema des am 11. November erscheinenden Rote Fahne Magazins 23/2023 wird die anhaltend hohe Inflation, ihre Ursachen und den Kampf dagegen behandeln. Die Redaktion wünscht sich vielfältige Berichte, Korrespondenzen und Infos zu den Folgen der Inflation auf Arbeiterfamilien, Jugendliche, Hartz-IV-Bezieher und so weiter. Aber auch zu Diskussionen in der Vorbereitung der anstehenden Tarifrunden sowie selbständiger Streiks um Lohnnachschlag. Bitte bis spätestens Dienstag, 31. Oktober, an rotefahne@mlpd.de schicken!