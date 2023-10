Flugblatt: MLPD grüßt den IG-Metall-Gewerkschaftstag

Wann fand ein IG Metall Gewerkschaftstag schon einmal in so einer bewegten Zeit statt? Rekordhitze, Überschwemmungen und erschreckend warme Ozeane als Anzeichen einer begonnenen globalen Umweltkatastrophe. Mit dem Ukraine-Krieg und aktuell dem neuen gefährlichen Brandherd im Nahen Osten eskaliert die Kriegsgefahr bis hin zur Gefahr eines Dritten Weltkriegs. Viele Großkonzerne planen massive Arbeitsplatzvernichtung, wollen ganze oder Teile von Werken schließen, verschärfen die Ausbeutung, werfen Leiharbeiter auf die Straße!



Viele hatten große Hoffnungen in die Ampel-Regierung gesetzt. Doch sie macht eine arbeiterfeindliche und umweltzerstörerische Politik, wie sie sich keine CDU-Regierung hätte leisten können! Wir erleben den größten Vertrauensverlust in eine Bundesregierung in der Nachkriegsgeschichte. Die extrem arbeiterfeindliche AfD sahnt dabei ab. Lasst uns gemeinsam gegen diese Rechtsentwicklung kämpfen! Die Reallöhne sinken aufgrund der spekulativ getriebenen Inflation – dagegen entwickeln sich seit etwa einem Jahr bedeutende gewerkschaftliche Streiks!



Dazu habt ihr Metallerinnen und Metaller eindrucksvoll beigetragen, zuletzt in kraftvollen Tarifrunden, gewerkschaftlichen Kämpfen, aber auch mit mutigen kleineren selbständigen Streiks. Ihr kennt die MLPD-Mitglieder dabei als aktive und initiative Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter; wir standen innerhalb und außerhalb der Betriebe in all euren Kämpfen der letzten Jahre mittendrin.



Die nächsten Jahre werden die Gewerkschaften als Kampforganisationen noch mehr herausfordern. ...

Hier gibt es das komplette Flugblatt