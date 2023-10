Frankreich: Regierung Macron unterdrückt Demonstrationen für Palästina

Für die Solidarität mit dem palästinensischen Befreiungskampf steht das Lied "We will not go down" von Michael Heart. Es ist unzählige Male in aller Welt gecovert worden - allein das Originalvideo hat 11 Millionen Klicks. Es lohnt sich, das Lied für Kundgebungen und Demonstrationen einzuüben oder vorzuspielen. Es stärkt die Solidarität und zeugt vom ungebrochenen Widerstand des palästinensischen Volkes für seine nationale und soziale Befreiung. "We will not go down in Gaza tonight..."

Hier die Version der fortschrittlichen, revolutionären Band GehörWäsche.

Auf vielen Internetportalen findet man Text und Gitarrenakkorde, unter anderem hier.