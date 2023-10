Für einen gemeinsamen europaweiten Kampf !

Europas Arbeiterinnen und Arbeiter sind im Aufbruch! Seit dem Sommer 2022 formiert sich der Protest der Arbeiter mit Streiks in vielen Ländern Europas. Vor allen gegen die immense Inflation, Verschlechterung von Arbeitsbedingungen, gegen Versuche, das Streikrecht auszuhebeln und die Krisen- und Kriegslasten auf die Massen abzuwälzen.

Es sind insbesondere gewerkschaftliche Streiks, in England, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Portugal, der Türkei, Spanien … mit denen Millionen Arbeiter auf die Straße gehen. Allein in Griechenland streikten mehr als 2,5 Millionen nach dem verheerenden Bahnunglück. In Frankreich gehen seit Monaten Millionen Gewerkschaftsmitglieder, Rentner, und Jugendliche gegen die arbeiterfeindliche Rentenpolitik der Makron-Regierung auf die Straße.

In England sind es vor allem die Beschäftigten im Gesundheitswesen und bei der Bahn, die um höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen kämpfen. In Kopenhagen / Dänemark fand die größte Demonstration seit Jahrzehnten unter der Losung: „Hände weg von unseren Feiertagen“ und "Sag Nein zum Krieg" statt! In Portugal gab es seit Jahresbeginn drei landesweite, mehrtägige Streiks der Bahn und es streikten 150.000 Lehrer. Am 28. März folgten Tausende dem Aufruf des Gewerkschaftsdachverbandes CGTB zur "nationalen Demonstration junger Arbeiter". Der Protest richtete sich gegen Jugendarbeitslosigkeit, hohe Mieten, die Inflation und verbindet sich mit dem Kampf für Frieden, Abrüstung und ein "Ende militärischer Eskalationen." ...



Hier gibt es die komplette Resolution als pdf-Datei

Hier gibt es die Resolution auf Englisch (pdf)