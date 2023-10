Für einen gerechten Frieden in Nahost!

Gäste des nahe gelegenen Cafés und Passanten hörten interessiert zu. Aufgerufen hatte ein kurzfristig gebildetes Bündnis "Für einen gerechten Frieden im Nahen Osten! Mitglieder von AUF Witten, dem Frauenverband Courage, dem Freundeskreis Witten-Kursk, dem Friedensforum und der MLPD waren sich einig, dass angesichts des Terrors der Hamas und der israelischen Bombardierung des dicht besiedelten Gazastreifens öffentlich Stellung bezogen, der Protest gegen eine solche Politik zum Ausdruck gebracht und die Möglichkeit zu einer vertieften Diskussion gegeben werden müsse. Denn bei einer weiteren Eskalation droht ein Flächenbrand in Nahost mit der realen Gefahr eines Dritten Weltkrieges.

Von Anfang an wurde klargestellt, dass Israel als Heimstatt für Menschen jüdischen Glaubens, die dem Terror des deutschen Faschismus entkommen konnten, ein Existenzrecht hat. Das gibt der israelischen Regierung aber nicht das Recht, das nationale Selbstbestimmungsrecht des palästinensischen Volkes mit Füßen zu treten. Die Menschenrechte der Palästinenser gelten nicht weniger als die der Israelis. Die in Gaza herrschende Hamas hat mit der wahllosen Tötung von Jugendlichen auf einem Festival und anderen Gräueltaten gezeigt, dass sie die Menschenrechte der Palästinenser nicht verteidigt, sondern ihnen sogar schadet. Diese brutalen Morde sind ein typisch faschistisches Vorgehen, um Menschen in blinden Hass zu treiben und für ihre ultranationalistische Politik zu missbrauchen.



Kritisiert wurde auch die bedingungslose Unterstützung Israels durch die Bundesregierung, die jedes Kriegsverbrechen wie die Bombardierung unzähliger Zivilisten und deren Verhungern und Verdursten rechtfertige.



Der Vorwurf des Antisemitismus gegen jeden, der es wagt, die israelische Regierung zu kritisieren, wurde zurückgewiesen. Wirklich antisemitisch ist es, im Namen des jüdischen Glaubens Verbrechen zu begehen. Mit der Verhängung des Kriegsrechts in Israel wurde die hunderttausendfache Demokratiebewegung gegen die Rechtsentwicklung in Israel mit einem Schlag zerschlagen. Die Regierung Netanjahu war bereits angezählt und erhält nun Schützenhilfe von der Hamas.

Abschließend wurde noch einmal betont, dass das Existenzrecht Israels und die nationale Selbstbestimmung des palästinensischen Volkes keine Gegensätze sind, sondern die Voraussetzung für eine friedliche Zukunft in Nahost. Dazu müssen auch die internationalen Geldgeber und Kriegsgewinnler an den Pranger gestellt und bekämpft werden.

Die Teilnehmer empfanden die Veranstaltung durchweg als positiv, ermutigend und angesichts des hochsensiblen Themas sehr differenziert. Bei der anschließenden Nachbesprechung im Café sprachen sich alle Anwesenden dafür aus, die Zusammenarbeit untereinander fortzusetzen, zumal es weitere Herausforderungen gibt, die einen breiten Schulterschluss erfordern: Rechtsentwicklung, Kriegsgefahr, Umweltkatastrophen etc.