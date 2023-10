Köln

Gedicht zur Druckereischließung

Das Kölner Medienhaus DuMont hat am 5. Oktober bei einer Betriebsversammlung bekanntgegeben, mit sofortiger Wirkung sein Druckzentrum in Köln zu schließen. Die Ausgaben des Kölner Stadt-Anzeigers, der Kölnischen Rundschau und des Express nun nicht mehr in Köln, sondern in Koblenz beim Mittelrhein-Verlag gedruckt. Hierzu ein Gedicht in Kölner Mundart