Interessante Diskussionen auf dem Markt, vor BP und vor Verallia

Ziel dieser Aktionen war es, die Massen für den gesellschaftsverändernden Umweltkampf und den Kampf für den echten Sozialismus auf der Grundlage der proletarischen Denkweise zu gewinnen. Der Einsatzort BP wurde gewählt, weil das ein umweltpolitischer Brennpunkt in Gelsenkirchen ist. Hier ist ein großes Schein-Recyclingprojekt geplant, außerdem liefert die Raffinerie hochgiftige Ölpellets zur Verbrennung im nahe gelegenen Uniper-Kraftwerk.

Mit der Frage: „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen, die Lösung liegt im echten Sozialismus, was meinst Du?“, forderten die Verkäuferinnen und Verkäufer die Leute heraus.

Sowohl auf dem Markt als auch vor den Betrieben stritt niemand ab, dass wir uns in einer Umweltkatastrophe befinden. Aber die Dimension der Entwicklung wird noch unterschätzt. So war häufig zu hören: „Ich tue schon, was ich kann“, oder: „Da kann man nichts mehr machen“. Hier argumentierten die Verkäufer mit dem echten Sozialismus als einziger Perspektive, um aus dem kapitalistischen Krisenchaos herauszukommen. Die Diskussionen waren von der großen Offenheit geprägt, darüber zu diskutieren. Dass sich die Umweltsituation zunehmend besorgniserregend und existenzgefährdend für die Menschheit entwickelt, darüber gibt es schnell eine Einigkeit. Die Antwort auf die Frage, was man dagegen tun kann, hängt aber davon ab, ob man die Qualität der begonnenen Umweltkatastrophe begreift. Denn dann kommt man zu dem Schluss, dass nur das Sozialismus die Menschheit aus dieser latenten Existenzkrise retten kann. In den Gesprächen gab es zu dieser Lösung keine direkte Ablehnung. Eher Fragen ob das möglich ist und wie das funktioniert. Und es bestand das Interesse, sich darüber weiter auseinanderzusetzen.