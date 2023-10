Jeder neue Krieg zerstört dauerhaft die Lebensgrundlagen der Menschen

Neben dem Krieg in der Ukraine ist in Israel und Palästina ein weiterer grausamer militärischer Konflikt ausgebrochen. Die Folgen für Mensch und Natur sind schon jetzt verheerend und werden bei einer Fortsetzung des Krieges noch katastrophalere Ausmaße annehmen. Allein die vorhandenen Atomwaffenarsenale aller beteiligten imperialistischen Staaten, einschließlich Israels und des Iran, haben bei einer weiteren Eskalation das Potential, die gesamte Menschheit auszulöschen.

Der Krieg in der Ukraine hat neben der bisherigen Vernichtung hunderttausender Menschenleben eine regionale Umweltkatastrophe ausgelöst, die langfristig noch viele weitere Menschenleben fordern wird. In dem Buch wird das wie folgt analysiert: „Nach der Bombardierung von Kraftwerken sowie Betrieben der Schwer- und Chemieindustrie gelangen gefährliche und sogar giftige Stoffe in Luft, Böden und Wasser. Der Krieg zerstörte bisher rund drei Millionen Hektar Wald, ein Drittel des ukrainischen Waldbestands, sowie 20 Prozent der Naturschutzgebiete in der Größe von 1,24 Millionen Hektar. 153 Chemikalien verseuchten Millionen Hektar Land und Trinkwasser. Ein Super-GAU im größten Atomkraftwerk Europas, Saporischschja, hätte ähnlich verheerende Folgen wie der Reaktorunfall von Fukushima… .“

Die Organisation SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) führte bereits in den 1980er-Jahren insgesamt 25 Prozent der weltweiten Umweltzerstörung auf den militärischen Bereich zurück.



Schon in den Zeiten zwischen den Kriegen, auch "Friedenszeiten" genannt, gehört die weltweite Produktion von Rüstungsgütern und deren Instandhaltung zu den größten Ressourcenverschwendern und Umweltzerstörern. Nach einer Studie der Boston University aus dem Jahr 2019 sind allein die Emissionen des US-Militärs insgesamt größer als die von Dänemark, Schweden oder Portugal.



Es gehört nicht viel Phantasie dazu, sich auszumalen, in welcher Größenordnung bei einer Ausweitung des Krieges in Palästina neben zehntausenden Menschenleben auch die lebenswichtigen Ressourcen der Natur dauerhaft zerstört würden. So wäre nach einer wochenlangen Bodenoffensive der israelischen Armee die weitere Bewohnbarkeit des Gazastreifens akut in Frage gestellt. Die Erzeugung der neuen Flüchtlingsströme kann sich die Ampel-Koalition mit ihrer bedingungslosen Unterstützung Israels auch auf die Fahne ihrer zynisch betilteten “humanitären“ Flüchtlingspolitik schreiben.