Es gibt Informationen darüber, dass in Russland die Rolle der Gefängnisarbeit in der Wirtschaft stark zunimmt. Demzufolge werden sie von der Russischen Eisenbahn und Uralwa-gonsawod (Panzerproduktion) aktiv genutzt. In den nächsten drei Jahren will die Bundeskasse 76 Milliarden Rubel aus der Arbeit der Häftlinge erzielen. Im Vergleich zum Vorkriegsjahr 2021 werden die Staatseinnahmen aus der Häftlingsarbeit um 58 Prozent und im Vergleich zu 2016 um 184 Prozent steigen. Auch in diesem Jahr sieht der Haushalt vor, auf diese Weise rund 25 Milliarden Rubel einzusammeln.