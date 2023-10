Klaut mir die KI jetzt den Job?

Wenn ich bei technischen Problemen nicht weiterkomme, wende ich mich zuerst an den Chatbot ChatGPT, bevor ich andere belästige. Dieser gibt mir dann eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung. Sollte ich bei einem Schritt nicht weiterkommen, wird die Anleitung sofort angepasst. Wenn alles nichts hilft, bitte ich ChatGPT, eine E-Mail an den Technik-Support zu schreiben, in der ich mein Problem und meine bisherige Vorgehensweise beschreibe. ChatGPT kann in vielen Fragen helfen, überschätzt sich jedoch auch maßlos. Bei fehlendem Kontext oder unlösbaren Aufgaben gibt es kein Feedback und keine Fehlermeldung, sondern ein falsches Ergebnis.

KIs wie Midjourney, Firefly oder DeepDreamGenerator können beeindruckend realistische Bilder erzeugen. Allerdings haben diese KIs keine Vorstellung davon, wie echte Menschen aussehen. Das Internet ist hauptsächlich mit Werbebildern von unnatürlich attraktiven Models oder mit Bildern aus sozialen Netzwerken gefüllt, die zahlreiche Schönheitsfilter durchlaufen haben. Als ich nach einem Bild eines Stahlarbeiters fragte, antwortete die KI DeepDreamGenerator mit einer perfekt geschminkten jungen Frau, die einen Regenbogenhelm trug. Auf meine Frage nach zwei Freunden antwortete die KI mit zwei Männern im Anzug im Wald.

Diese Beispiele zeigen: Die verschiedenen Anwendungen der Künstlichen Intelligenz können nützliche Werkzeuge und Arbeitserleichterungen im Beruf und in anderen Lebensbereichen sein, die es sich zu nutzen lohnt. Aber sie können die Arbeit nicht allein erledigen. Was mit der frei gewordenen Zeit passiert, entscheiden in diesem System aber nicht die KIs, sondern die Chefs.