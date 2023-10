Gelsenkirchen

Kundgebung: Stoppt den Flächenbrand in Nah-Ost! - Mit Links zu weiteren Berichten

Das Internationalistische Bündnis Gelsenkirchen rief am 21. Oktober zur Kundgebung auf unter dem Motto: „Stoppt den Flächenbrand in Nahost – Nein zum faschistischen Terror der Hamas - ja zur Solidarität mit dem palästinensischen Befreiungskampf!" Dass Bedarf ist, sich in der komplizierten Situation Klarheit zu verschaffen, zeigten die rund 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, viele Passanten blieben stehen und diskutierten auf antifaschistischer Grundlage mit. "Rote Fahne News" dokumentiert Auszüge aus der Pressemitteilung des Internationalistischen Bündnisses.