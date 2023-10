Morgenmagazin zensiert palästinensischen Botschafter in Österreich

Die "Moderatorin" Hayali versuchte hartnäckig, ihn dazu zu bringen, den Anschlag der Hamas zu verurteilen und schnitt dem Botschafter das Wort ab: er antwortete, die Politik Israels - daher kommt der Terror, z.B . der Anschlag auf das Al-Ahli-Krankenhaus ... da war das Interview zu Ende. Sie bezichtigte ihn der Lüge! In Wirklichkeit ist die Bombardierung des Krankenhauses ein vorsätzliches Kriegsverbrechen

Der Kern ist der: Das imperialistische Israel, mit seinen bestinformierten Geheimdiensten, wusste angeblich nichts von den Plänen der Hamas im Voraus? Wer das glaubt! Israel besitzt die LIDAR-Technik, mit der man z.B. Tunnel aufspüren kann. Außerdem hat es überall genügend Spione und hört Telefon und Internet ab. Sogar Brieftauben oder Drohnen, die von und nach Gaza fliegen, werden manchmal abgeschossen. Auch die Lüge, es stünden zu wenig Soldaten am Grenzzaun zu Gaza, weil die angeblich alle in der Westbank seien - ist vorgeschoben: Die Grenze zu Gaza ist mit Mauern und Zäunen besser gesichert als die "Berliner Mauer" es je war.

Netanjahu will sich auch persönlich aus der politischen "Affäre" ziehen - wegen der Verurteilung wegen Korruption, sexueller Übergriffe auf weibliche Angestellte u.a. - dazu kommt bei seiner Familie und den Koalitionspartnern die faschistoide bis faschistische Ideologie - von "Großisrael" (schon heute sind Nichtjuden in Israel Bürger "2. Klasse") und einem rein "jüdischen Staat".

Die Massen in der Region wollen so nicht mehr leben, die Herrschenden können so nicht mehr herrschen, deshalb diese Aggressionen - um die wachsende Idee der Völkerverständigung (z.B. in Akko) und des gemeinsamen Kampfes für einen gemeinsamen Staat (im befreiten und vereinigten Land "Palästina+Israel=Filastina") zu verhindern... .

Dahinter steht der Kampf der beiden imperialen Machtblöcke (USA/NATO und BRICS+) um die Neuaufteilung der Welt und des Nahen Ostens. Dabei schwindet der Einfluss der USA und Israels: Bsp. Saudi-Arabien als neues BRICS-Mitglied distanziert sich immer mehr von den USA.