Weltweite Empörung über die Bombardierung der Al-Ahli-Klinik - MLPD setzt sich mit Berichterstattung auseinander

Das Al-Ahli-Krankenhaus war eine der letzten Kliniken im Gazastreifen, wo in den vergangenen Tagen verletzte Menschen, darunter viele Kinder, versorgt werden konnten. Andere Kliniken konnten wegen der anhaltenden Stromsperren, weil Ärzte und Pflegekräfte im israelischen Bombenhagel starben oder verwundet wurden, nicht einmal mehr eine Notversorgung gewährleisten. Die Bombardierung des Gazastreifens durch das imperialistische Israel, ein völkerrechtswidriger Racheakt für den Hamas-Überfall am 7. Oktober, wird immer mehr zum Vernichtungskrieg gegen die palästinensische Bevölkerung.

Weltweite Empörung und Protestdemonstrationen

Nach der verheerenden Explosion gab es in arabischen Ländern, in Europa und in den USA heftige Proteste und Demonstrationen. Sie forderten einen umgehenden Waffenstillstand und prangerten Israels fortgesetzte Bombardierung der Zivilbevölkerung im Gazastreifen an. UN-Generalsekretär António Guterres forderte eine sofortige Feuerpause. Auch Staaten wie Saudi-Arabien und Marokko verurteilten die Zerstörung des Krankenhauses.

Kann die Geschichte von einer angeblich "fehlgeleiteten" Rakete der Hamas oder des Dschihad stimmen?

Israel weist jede Schuld von sich. Es sei nicht eine seiner pausenlos über Gaza und dem Gazastreifen abgeworfenen Bomben, die in dem Krankenhaus diese verheerende Zerstörung mit fast 500 Todesopfern bewirkt habe, sondern eine angeblich "fehlgeleitete" Rakete der Hamas oder des Dschihad. Ein wahrhaft schlagender "Beweis": Der israelische Geheimdienst habe ein Gespräch zwischen Hamas-Führern abgehört und von denen habe einer gesagt: "Da hat es wohl eine Fehlfunktion gegeben". Der gleiche Geheimdienst, der von der monatelangen Vorbereitung des Hamas-Überfalls auf Israel rein gar nichts mitgekriegt hat? Die israelische Armee veröffentlichte ein zusammengeschnittenes Video, das diese israelische Version ebenfalls beweise - der sonst bei israelischen Raketenangriffen beobachtbare "tiefe Krater" fehle. Sogenannte OSINT-Experten, die mit öffentlich zugänglichen Quellen aus sozialen Netzwerken arbeiten, haben versucht, die von der israelischen Armee angeführten Argumente zu verifizieren. Sie konnten die israelische Version nicht belegen, halten sie aber "für wahrscheinlich". Das plappert jetzt auch US-Präsident Joe Biden nach, der eigentlich bei seinem Israel-Besuch "sehr kritische" Fragen stellen wollte.

Die Journalisten Jeremy Bowen und Jon Donnison von der BBC hingegen sagen, es sei äußerst unwahrscheinlich, dass eine Hamas-Rakete Schäden in der Größenordnung des Krankenhauses verursachen könne. Der Autor Jonathan Cook sagt: Es ist nicht nur unwahrscheinlich, es ist unmöglich. "Keine palästinensische Gruppe hat eine Rakete, die ein Krankenhaus zerstören kann. ... Israels Apologeten ... verbreiten alle möglichen Videos, die nichts mit dem Krankenhausangriff zu tun haben. Aber das Video des Schlags selbst zeigt, dass eine unglaublich große und starke Waffe eingesetzt wird. ... Dieses zischende Geräusch wird durch ihre phänomenale Geschwindigkeit verursacht, wenn sie durch die Luft schneidet. Das ist nicht das Geräusch einer fallenden palästinensischen Rakete."

3000 Tote und 12.500 Verletzte im Gazastreifen

Auch in den südlichen Gebieten des Gazastreifens fielen gestern zahlreiche Bomben auf Zivilisten - also in den Gebieten, in die Israel die Menschen aus dem nördlichen Gazastreifen aufgefordert hatte, zu ihrer eigenen Sicherheit hinzugehen. Mindestens 80 Menschen starben hier in der Nacht von Montag auf Dienstag. Bis gestern waren im Gazastreifen mindestens 3000 Menschen, 12.500 sind verletzt, 1.200 Menschen werden unter Trümmern vermisst, darunter 500 Kinder und Jugendliche. Bergungsteams werden immer wieder angegriffen, wegen fehlender Ausrüstung müssen Menschen mit bloßen Händen nach Verschütteten graben. Die Hamas hat erneut Raketen auf israelische militärische Ziele und Städte, darunter Tel Aviv, abgefeuert.

In Deutschland wird die unsägliche Antisemitismuskeule geschwungen

Während Kolumbien den israelischen Botschafter ausweist und eine spanische Ministerin vom Genozid durch Israel spricht, stehen deutsche Ministerinnen und Minister treu wie Nibelungen zur israelischen Regierung, unbenommen der Kriegsverbrechen, derer sie sich im Gazastreifen schuldig macht. Bundeskanzler Olaf Scholz distanziert sich von angeblich israelfeindlichen Demonstrationen in Deutschland. Dagegen sagt der palästinensische Botschafter Laith Arafeh: "Ich bin zutiefst besorgt über die übertriebene Reaktion auf eine friedliche Antikriegsdemonstration gestern in Berlin. 'Free Palestine' ist ein Aufruf zur Beendigung der illegalen israelischen Besatzung und zur Wahrung der Menschenrechte."

Der Slowene Slavoj Žižek, der in diesem Jahr die Eröffnungsrede der Frankfurter Buchmesse gehalten hatte, wurde dort wüst angegriffen und des Antisemitismus bezichtigt. Er griff die faschistische Attacke der Hamas ebenso an wie den Massenmord der israelischen Netanjahu-Regierung an den Zivilisten in Gaza. Er hatte auch den Mut, zu kritisieren, dass die Preisvergabe an eine palästinensische Autorin durch die Buchmesse abgesagt wurde. Verlagsgruppen aus mehreren Ländern haben ihre Beteiligung an der Frankfurter Buchmesse zurückgezogen und kritisieren die völlig einseitige Parteinahme der Messeleitung und der deutschen Kulturstaatssekretärin Claudia Roth (Die Grünen).

Forderungsprogramm der MLPD gegen die weitere Eskalation des Flächenbrands in Nahost

Das gestern veröffentlichte Forderungsprogramm der MLPD ist im Zusammenhang mit den Grundlinien der Positionierung der MLPD zum palästinensischen Befreiungskampf zu sehen, die hier nachzulesen sind und mit der Erklärung des Zentralkomitees der MLPD vom 10. Oktober.