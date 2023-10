Sofortige Freilassung von Dr. Mariam Abu Daqqa!

Wie wir gerade erfuhren, wurde Mariam Abu Daqqa in Marseille, kurz vor ihrer Abreise nach Toulouse, auf Anweisung des französischen Innenministers Darmanin festgenommen. Ein Ausweisungsbeschluss wurde erlassen.

Dr. Mariam Abu Daqqa war im September aus Gaza, wo sie lebt, nach Frankreich gekommen. Auf einer Rundreise durch mehrere französische Städte, die bis zum 10. November dauern sollte, berichtete sie über ihren Kampf für die Sache der palästinensischen Frauen. Sie steht ein für den gerechten palästinensischen Befreiungskampf.

Dr. Mariam Abu Daqqa ist Vorsitzende der Women Union Palestine - der Frauenvereinigung Palästinas. Sie ist Weltkoordinatorin der Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen für den Mittleren und Nahen Osten. Sie hat im vergangenen Jahr an der 3. Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen in Tunis teilgenommen. Dort berichtete sie: "Unsere Region ist durch Imperialisten und zionistische Besatzung geprägt. Wir müssen über unsere Schmerzen und Leiden sprechen. Es wurden Kinder lebendig verbrannt, es wird uns Frauen im Gaza-Streifen von den Siedlern verboten, das Haus zu verlassen. Wir organisieren Solidaritätskampagnen für gefangene Frauen in Palästina, aber beteiligen uns auch an Soli-Kampagnen mit gefangenen Frauen in israelischen Gefängnissen. Wir müssen der Jugend die Hände reichen. Wir müssen die Demokratie zusammen aufbauen."

Die Festnahme und die Absicht, die Versammlungen mit Dr. Abu Daqqa zu verhindern, sind ein Skandal! Dieser Skandal muss verhindert werden! Wir, fordern die sofortige Beendigung der rechtswidrigen und willkürlichen Festnahme von Dr. Mariam Abo Daqqa und ihre sofortige Freilassung. Es lebe die internationale Solidarität!

Die Protesterklärung im pdf-Format