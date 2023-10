Streik gegen Meloni-Politik

Am Freitag hatten in Italien die Gewerkschaften zu einem Streik gegen die Politik der Regierung der Faschistin Giorgia Meloni aufgerufen. Die Gewerkschaften fordern Lohnerhöhungen entsprechend der Inflationsrate und einer Erhöhung des Mindestlohns. Meloni hat bereits das Bürgergeld gestrichen und die Dauer der Abschiebehaft für Flüchtlinge auf 18 Monate verlängert. Der Streik betraf vor allem den Verkehrssektor, Eisenbahn und Nahverkehr aber auch teilweise der Flugverkehr wurden bestreikt. Es gab auch Streiks an Schulen und Krankenhäusern.