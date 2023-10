Traditioneller Weihnachtsmarkt an der Horster Mitte findet statt

Sehr geehrte Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde, zu unserem traditionellen Weihnachtsmarkt an der Horster Mitte, Schmalhorststr.1a in Gelsenkirchen-Horst (direkt gegenüber Schloss Horst) laden wir herzlich ein. Der Weihnachtsmarkt findet dieses Jahr an den ersten beiden Dezember-Wochenenden, 1. bis 3. Dezember und 8. bis 10. Dezember statt.

Öffnungszeiten

Freitag 17 Uhr bis 22 Uhr

Samstag 14 Uhr bis 23 Uhr

Sonntag 10 Uhr bis 17 Uhr

Es wird wieder ein vielfältiges Programm geben, über das wir Sie / Euch noch genauer informieren werden. Es gibt einen Weihnachtsbasar am So, 3. Dezember, in der Zeit von 10 Uhr bis 17 Uhr. Wir möchten Sie / Euch wieder einladen, sich mit einem Stand zu beteiligen.

Dafür bieten wir verschiedene Möglichkeiten:

Aufbauzeiten der Stände: Freitag ab 15 Uhr, Samstag ab 11 Uhr, Sonntag ab 9 Uhr.

Wir freuen uns, wenn Sie / Ihr mit Euren Produkten, Waren, Ideen den Markt zu einem anziehenden Event in Horst machen. Die Stände können ab sofort bei Madalina Voicu angemeldet werden: flohmarkt@vvv-horstermitte.de oder in unserem Büro (VVV Horster Mitte e.V.), Tel. 0209-3806 8060. Ein herzliches Glück Auf.