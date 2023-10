Vallourec Rath: Lehren für die Zukunft

Bald wird das Werk geschlossen, deshalb wollen wir uns bei allen Lesern und Unterstützern bedanken. Viele haben mit Infos und Spenden ihren Beitrag geleistet. Herzlichen Dank! Doch, welche Lehren müssen wir ziehen?

Nur rund 500 Kollegen haben bisher einen anderen Job, größtenteils mit kräftigen Lohneinbußen oder längeren Fahrtzeiten. 450 gehen in Rente oder Altersteilzeit. Der größte Teil hat noch nichts, trotz großer Beteuerungen, dass Stahlarbeiter gesucht werden.

Wie konnte es soweit kommen, dass wir schließlich die Arbeitsplätze ohne ernsthaften Kampf aufgaben? Wir waren doch kampfbereit, haben mehrere Demos in Rath gemacht und sind nach Paris gefahren. Offensichtlich reicht Kampfbereitschaft nicht aus. Was gefehlt hat, war ein führender Kern von Kollegen, die einen selbständigen Streik hätten organisieren können.

Der Betriebsrat hat auf Verhandlungen gesetzt. Das ist seine Rolle nach dem Betriebsverfassungsgesetz. Die IG Metall hat einen Zukunftstarifvertrag ausgehandelt, der die Abwicklung regelt. Sie darf laut den geltenden Gesetzen nicht mehr tun. Es gibt in Deutschland kein richtiges Streikrecht!

Streiks gegen Werksschließungen und Arbeitsplatzvernichtung sind im deutschen Recht nicht vorgesehen. Man kann sich an dieses Recht halten, wie der Betriebsrat und die örtliche IG-Metall-Führung, oder man erkämpft sich das Recht auf Streik. Das muss selbständig geschehen, mit einer aus den Abteilungen gebildeten Streikleitung.

Das Recht steht im Kapitalismus immer auf Seiten des Kapitals, deshalb muss eine Schlussfolgerung sein, den gesamten Kapitalismus ins Visier zu nehmen und Alternativen zu überlegen. Die MLPD steht für den echten Sozialismus. Sie ist eine Arbeiterpartei, die immer an der Seite der Kollegen stand, während andere große Versprechungen in die Runde warfen, die dann verpufften. Macht mit in der MLPD, damit sich grundsätzlich was ändert.