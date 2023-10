24-Stunden-Streik für Frauenrechte

Die Gewerkschaften in Island hatten für Dienstag alle Frauen zu einem 24-Stunden-Streik aufgerufen und Zehntausende beteiligten sich. In Reykjavik versammelten sich Zehntausende auf dem zentralen Platz und forderten die Schließung der geschlechtsspezifischen Lohnlücke und Stopp der Gewalt gegen Frauen. Dass die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung streikt, zeigte sich in allen Bereichen: Verkehrsmittel, Gesundheits- und Bildungswesen und im gesamten Dienstleistungssektor. Der erste Frauenstreik für Lohngleichheit und gegen Gewalt an Frauen hatte in Island am 24. Oktober 1975 stattgefunden - 90 Prozent aller Frauen beteiligten sich. So dürfte es auch gestern gewesen sein. In Islands leben 380.000 Menschen.