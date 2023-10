Aiman Mazyek, Zentralrat der Muslime, verurteilt der Terror der Hamas

„Der 7. Oktober (Tag des Angriffs der Hamas) bedeutet für mich ein schlimmer, schrecklicher Terroranschlag. Er bedeutet für mich Massaker an Zivilbevölkerung. Er bedeutet für mich eine weitere Eskalation, auch für den Nahen Osten. Und leider reiht sich der Hamas-Terror in die Geschichte von extremistischen ideologischen Gruppen ein wie IS und Al Kaida, und so müssen wir das auch behandeln.“

Helge Fuhst (Moderator): „Das sprechen sie heute klar aus. Mit einem Statement, in dem sie nach einem einzigen Satz der Anteilnahme Israel Vorwürfe machen. War das angebracht?“

„Ich darf sie korrigieren, es war kein Satz der Anteilnahme, sondern ein Satz der Verurteilung -namentlich der Hamas.

Er war eingebettet in die Geschichte, die wir seit 75 Jahren leider erleben, nämlich ein ungelöster Konflikt, der kriegerisch, stets in Gewalt endet. Und es war uns wichtig, dass wir uns als Muslime und als Juden hier in Deutschland nicht auseinander dividieren lassen dürfen.