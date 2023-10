New York City

Aktiver Widerstand gegen Völkermord in Gaza

Am Freitag haben tausende Menschen in einer beeindruckenden und mutigen Aktion des aktiven Widerstands den Bahnhof „Grand Central Station“ in New York City, den größten Bahnhof der Welt, besetzt. Organisiert haben sie die Aktion vorbei an Polizeikontrollen. Sie entrollten auf den Hauptstufen Transparente mit Losungen: „Juden für sofortigen Waffenstillstand“ „Freiheit für Palästina“, „Trauert um die Opfer, und kämpft wie Löwen für die Lebenden“. Sie sagten, was die israelische Armee in Gaza anrichte, geschehe "not in our names".

Von pi