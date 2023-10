Amizmiz: Erdbebenopfer protestieren wegen fehlender Unterstützung

Am Dienstag demonstrierten hunderte Menschen in der Kleinstadt Amizmiz in der Region Marrakesch in Marokko, weil die Hilfe nach dem Erdbeben Anfang September unzureichend ist. Amizmiz im Atlasgebirge mit seiner Berber-Bevölkerung war besonders stark von dem Erdbeben betroffen. Vergangene Woche waren bereits Arbeiter in den Streik getreten, nachdem nun am Wochenende auch noch Stürme die Menschen in den Zeltunterkünfte trafen, ist die Not noch größer. Die Demonstration wurde begleitet von hupenden Auto- und Motorradfahrern.