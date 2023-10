Bombardierung des Gaza-Streifens: Ganze Familien werden ausgelöscht

Amnesty International hat einen Bericht und Forderungen zum Krieg zwischen dem imperialistischen Israel und der faschistischen Hamas veröffentlicht. Hier das englischsprachige Original: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/10/damning-evidence-of-war-crimes-as-israeli-attacks-wipe-out-entire-families-in-gaza/

Während die israelischen Streitkräfte ihre katastrophalen Angriffe auf den besetzten Gazastreifen weiter verstärken, hat Amnesty International rechtswidrige israelische Angriffe dokumentiert, darunter auch wahllose Angriffe, die massenhaft Opfer unter der Zivilbevölkerung forderten und als Kriegsverbrechen untersucht werden müssen. Die Organisation sprach mit Überlebenden und Augenzeugen, analysierte Satellitenbilder und überprüfte Fotos und Videos, um die von den israelischen Streitkräften zwischen dem 7. und 12. Oktober durchgeführten Luftangriffe zu untersuchen, die schreckliche Zerstörungen verursachten und in einigen Fällen ganze Familien auslöschten.

Amnesty International sprach mit Kamal Hijazi, der bei dem Angriff seine Schwester, seine beiden Brüder und deren Frauen, fünf Nichten und Neffen sowie zwei Cousins verlor. Er sagte: "Unser Familienhaus, ein dreistöckiges Haus, wurde um 17.15 Uhr bombardiert. Es geschah plötzlich, ohne jede Vorwarnung; deshalb waren alle zu Hause". Ahmad Khalid Al-Sik, einer der Nachbarn der Familie Hijazi, wurde ebenfalls getötet. Er war 37 Jahre alt und hatte drei kleine Kinder, die alle bei dem Anschlag verletzt wurden. Ahmads Vater beschrieb den Vorfall: "Ich war zu Hause in unserer Wohnung und Ahmad war unten, als das gegenüberliegende Haus [der Familie Hijazi] bombardiert wurde und er getötet wurde. Er war auf dem Weg zum Friseur, der direkt neben dem Eingang unseres Hauses liegt, um sich die Haare schneiden zu lassen. Als Ahmad ging, um sich die Haare schneiden zu lassen, konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich ihn nicht wiedersehen würde. Der Bombenanschlag kam plötzlich und unerwartet. Es gab keine Vorwarnung; die Menschen waren mit ihren täglichen Aufgaben beschäftigt. Der Friseur, der Ahmad die Haare schneiden sollte, wurde ebenfalls getötet. Nach den Erkenntnissen von Amnesty International gab es in dem Haus oder seiner unmittelbaren Umgebung keine militärischen Ziele, was darauf hindeutet, dass es sich um einen direkten Angriff auf Zivilisten oder ein ziviles Objekt handeln könnte, der verboten ist und ein Kriegsverbrechen darstellt.

"In ihrer erklärten Absicht, die Hamas mit allen Mitteln zu vernichten, haben die israelischen Streitkräfte eine schockierende Missachtung des Lebens von Zivilisten an den Tag gelegt. Sie haben eine Straße nach der anderen mit Wohnhäusern gesprengt und dabei massenhaft Zivilisten getötet und lebenswichtige Infrastrukturen zerstört, während neue Beschränkungen dazu führen, dass in Gaza bald kein Wasser, keine Medikamente, kein Treibstoff und kein Strom mehr vorhanden sind. Berichte von Augenzeugen und Überlebenden zeigen immer wieder, wie die israelischen Angriffe palästinensische Familien dezimieren und eine solche Zerstörung anrichten, dass die Hinterbliebenen nur noch Trümmer haben, um sich an ihre Angehörigen zu erinnern", sagte Agnès Callamard, Generalsekretärin von Amnesty International.

In dem Amnesty-Bericht steht auch die faschistische Hamas am Pranger. In Israel wurden nach Angaben des israelischen Gesundheitsministeriums 1.400 Menschen getötet und etwa 3.300 weitere verletzt, nachdem bewaffnete Gruppen aus dem Gazastreifen am 7. Oktober einen beispiellosen Angriff auf Israel gestartet hatten. Sie feuerten wahllos Raketen ab.