Brennstäbe des slowenischen Atomkraftwerks Krško aus Reaktorbehälter entfernt

Die Gewerkschaft der Erzieherinnen in den spanischen Kitas (FECCOO) ruft alle Beschäftigten in den Kitas in Spanien zum Streik auf, um Lohnerhöhungen und bessere Arbeitsbedingungen durchzusetzen. Im Schnitt verdienen Erzieherinnen laut Gewerkschaft nur 1.028 Euro! Der erste der vier beschlossenen Streiktage fand am vergangenen Donnerstag statt. Aufgerufen waren rund 80.000 Erzieherinnen und Servicepersonal in staatlichen und privaten Kitas. Weitere Streiktage sind der 25. Oktober, 8. November und 15. November. Allerdings müssen alle Kitas an einem Streiktag auch einen Notdienst absichern.