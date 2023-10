Erfurt, Hamburg, Stuttgart

Courage-Frauen: Warum zu den Herbstdemos der Bundesweiten Montagsdemobewegung?

Die bundesweite Montagsdemobewegung führt am Samstag, dem 28. Oktober, ab 11 Uhr ihre jährliche Herbstdemonstration gegen die Regierungspolitik in Form von drei überregionalen Demonstrationen in Erfurt (Auftakt am Anger), Hamburg (Auftakt an der Glacischaussee/Ecke Millerntor) und Stuttgart (Auftakt am Schlossplatz) durch.

Von bl