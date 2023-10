Demonstrationen für die Freiheit des palästinensischen Volks

Tausende Menschen und Jugendliche marschierten vom Freiheitspark zur israelischen Botschaft in Neo Psychiko und riefen: "Freiheit für Palästina!". Viele Rednerinnen und Redner sprachen sich gegen die griechische Regierung aus, die eine Fregatte an der Seite der US-Flotte in den Nahen Osten entsandt hat.



Am Mittwoch, den 18. Oktober, fand eine weitere Demonstration vom Syntagma-Platz und vom Kolokotronis-Platz in Athen zur israelischen Botschaft statt. Tausende Menschen nahmen daran teil. Die Polizei versuchte, den Marsch in Höhe der israelischen Botschaft aufzulösen. Trotz heftiger Auseinandersetzungen gelang dies nicht.