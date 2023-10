Freiheit für Maryam Abu Daqqa

Die palästinensische Genossin und freigelassene Gefangene Maryam Abu Daqqa, ehemaliges Mitglied des Politbüros der Volksfront zur Befreiung Palästinas und Führerin der Front sowie führendes Mitglied der Weltkonferenz der Basisfrauen, wurde am Montag, dem 16. Oktober, von der französischen Polizei festgenommen.

Sie wurde auf Anweisung des französischen Innenministers Darmenian verhaftet. Gemeinsam mit Premierminister Macron ist er für die Maßnahme verantwortlich, dass alle Demonstrationen, Fahnen und öffentlichen Diskussionen zur Unterstützung des Kampfes in Palästina in Paris verboten sind. Das Vorgehen gegen Maryam Abu Daqqa reiht sich damit in eine Reihe von faschistoiden Maßnahmen zur Unterdrückung und Diskreditierung des palästinensischen Widerstands und zum Schutz der zionistischen Regierung Israels ein, die beharrlich gegen das Völkerrecht verstößt und derzeit Kriegsverbrechen gegen die Bevölkerung in Gaza begeht.

Jetzt steht Maryam Abu Daqqa unter Hausarrest und die Absicht, sie abzuschieben, könnte ihr Leben in Gefahr bringen.

Maryam Abu Daqqa kam im September letzten Jahres aus dem Gazastreifen nach Frankreich, um auf einer Tournee, die durch mehrere französische Städte führte und am 10. November enden soll, über ihren Kampf für die Belange der palästinensischen Frauen und des palästinensischen Volkes zu berichten.

Wir verurteilen diese Praktiken des französischen Staatsapparates, die in verheerender Weise an die schlimmsten Zeiten der barbarischen Kolonialmacht Frankreich erinnern.

Wir rufen alle Aktivisten und Progressiven in Frankreich sowie alle Unterstützer der palästinensischen Sache auf, sich für ihre Freilassung einzusetzen, sie nicht auszuweisen und das barbarische und rassistische Vorgehen gegen palästinensische Aktivisten zu verurteilen.

Freiheit für Maryam!

Es lebe das palästinensische Volk!

Es lebe die internationale Solidarität!