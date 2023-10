Südafrika

Gold-Bergwerk bei Johannesburg: 500 Kumpel bleiben aus Protest untertage

Das Gold One Bergwerk in Springs nahe Johannesburg ist teilweise besetzt. Die Nachtschicht von Sonntag, 500 Leute, weigert sich, auszufahren. Über Tage haben sich die Arbeiter der Tagschicht und Familienangehörige versammelt, in Solidarität, aber auch in Sorge, wie es den Kumpel unten geht.

