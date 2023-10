Heilbronn: Kundgebung der MLPD im Zeichen des Internationalismus

Entgegen der Kriegspropaganda auf vielen Kanälen waren viele Passanten aufgeschlossen für eine Kundgebung, die sich sowohl gegen den Terror der Hamas als auch die Kriegs-und Besatzungspolitik der israelischen Regierung richtet. Die katastrophale Lage der Menschen im Gaza-Streifen ist vielen Leuten bewusst. Wir richteten die Diskussion auf die Frage der Perspektive, einer Welt in Frieden und Völkerfreundschaft. Der Aufbau der internationalen Einheitsfront gegen Faschismus und Krieg ist der richtige Weg, wie die Arbeiterklasse mit ihren Bündnispartnern zu einer überlegenen Kraft wird. So gab es zahlreiche Argumente für die Teilnahme an den Herbstdemonstrationen der Montagsdemo-Bewegung und des Internationalistischen Bündnis, die an dieser Einheitsfront beteiligt sind.