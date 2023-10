ICOR-Parteien organisieren weltweite Solidarität mit Palästina - Paris: "Die Leute standen Schlange an unserem Büchertisch"

In Paris fand gestern auf dem Platz der Republik eine Kundgebung für einen gerechten und dauerhaften Frieden im Nahen Osten mit über 20 000 Teilnehmern und Teilnehmerinnen statt. Das Demonstrationsrecht war in hartnäckigem Kampf durchgesetzt worden - siehe Korrespondenz vom Freitag aus Paris.

Die französische ICOR-Partei Union Prolétarienne Marxiste-Lenininiste (UPML) war mit einem Büchertisch dabei und machte Werbung für die Einheitsfront: «Demonstrieren und protestieren ist gut – reicht aber heute nicht mehr. In diesen Zeiten müssen wir unsere Kräfte besser organisieren und stärken. Kommt zu unserer Veranstaltung.» Das offenen Mikrofon fand viele Zuhörer und Zuhörerinnen und löste engagierte interessante Debatten über den notwendigen Widerstand aus. Auch auf unsere Ablehnung der Hamas wurde oft mit Kopfnicken oder zumindest ernsthaftem Zuhören reagiert. Die Leute trugen sich reihenweise in unsere Mitmachlisten ein. Die UPML: "Wir werden unsere Veranstaltung 'Kein Kampf darf mehr alleine stehen!' gut vorbereiten, so dass jeder nach seinen Möglichkeiten aktiv werden kann."

Aus Kathmandu wird berichtet, dass in Nepal Demonstrationen gegen den andauernden Krieg in Israel stattfanden. Die Revolutionäre Kommunistische Partei Nepals protestierte vor der israelischen Botschaft in Kathmandu und forderte den Stopp des israelischen Angriffs auf Gaza. Die Revolutionäre Kommunistische Partei Nepals versuchte, ein Memorandum an die israelische Botschaft zu übermitteln, aber als die Botschaft das Memorandum nicht verstehen wollte, wurde es bei einer Demonstration auf den Straßen öffentlich verlesen. Israel und die USA warfen dem palästinensischen Volk vor, Terror zu verbreiten. Die Demonstranten forderten nachdrücklich, Palästina vor dem Krieg zu bewahren und den Frieden in Palästina.