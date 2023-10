In eigener Sache

Am Dienstag streikten in Wien rund 10.000 Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas zusammen mit den Freizeitpädagogen der Grundschulen für kleinere Gruppen, mehr Personal und bessere Bezahlung. 7.000 versammelten sich zu einer Protestversammlung im Park und demonstrierten durch Wien, während rund 100.000 Kinder zuhause betreut werden mussten. Schilder mit "Raus aus der Massenkinderhaltung!" oder "Klont mich" zeigten die Stimmung. Die Gewerkschafterinnen von GPA und Younion betonten die wachsende Bedeutung der Bildungsarbeit in den Kitas, gleichzeitig verschlechterten sich die Arbeitsbedingen rapide. Das Problem bestünde landesweit, nicht nur in Wien.