Israel mit Bodentruppen im Gazastreifen

Im Gazastreifen fallen Internet- und Telefonverbindungen aus. Schuld sei die heftige Bombardierung durch die israelische Armee. Der palästinensische Rote Halbmond meldete, dass er deswegen Mitarbeiter und hilfsbedürftige Verletzte nicht erreichen kann. Das israelische Militär, zynischerweise Israelische Verteidigungsstreitkräfte (IDF) genannt, operiert im Norden des Gazastreifens. Die IDF veröffentlichten Bilder von Infanterietruppen und Panzern, die tief in den Gazastreifen eingedrungen sind. Der Jordanische UN-Gesandte schrieb gestern auf Twitter: “Israel hat soeben einen Bodenkrieg gegen Gaza begonnen. Das Ergebnis wird eine humanitäre Katastrophe epischen Ausmaßes für die kommenden Jahre."

Der Sprecher der IDF, Daniel Hagari, sagte, dass das Militär im Gazastreifen „die Phasen des Krieges durchläuft“. Die Aktivitäten am Boden würden durch „schwere Luftangriffe“ unterstützt. Der BBC-Reporter Rushdi Abualouf schrieb, dass es im Norden des Gazastreifens ein „riesiges Bombardement in einem Ausmaß [gab], wie wir es noch nie gesehen haben“. Überall herrsche Panik, „totales Chaos“, sagte Abualouf, der sich in Khan Younis im südlichen Teil des Küstenstreifens, aufhielt. Dorthin lockt die israelische Armee jetzt wieder Zehntausende Palästinenser, die zum Teil in den Norden zurückgekehrt waren, weil sie im Süden ebenfalls bombardiert worden sind. Im.Süden würden die Menschen Wasser, Lebensmittel und Strom bekommen. Ein absolut menschenverachtendes und menschenunwürdiges Katz- und Maus-Spiel.

Insgesamt wurden seit dem 7. Oktober 7.028 Palästinenser getötet, zu 66 % Kinder und Frauen. Hier wird keine bewaffnete Organisation angegriffen, sondern ein Bevölkerung in ihrer Gänze. Etwa 1.600 Menschen, darunter 900 Kinder, werden vermisst und sind vermutlich unter Trümmern begraben. Die Blockade wird weiter aufrechterhalten. Insbesondere die Einfuhr von Treibstoff ist weiterhin komplett untersagt. Nach Angaben des Roten Kreuzes ist die humanitäre Lage in Gaza katastophal. Der Mangel an Treibstoff mache die Krankenhäuser zu Friedhöfen. Die Menge an Hilfe, die seit letzter Woche in den Gazastreifen gelangt ist, deckt nicht einmal 4% der Bedürfnisse der Menschen vor Ort. UNRWA- Generalkommissar Philippe Lazzarini machte deutlich, dass die Stromversorgung für Krankenhäuser dadurch akut gefährdet sei, zahlreiche Menschen hätten keinen Zugang zu sauberem Wasser und Brot.

Auch die Angst vor einem Angriff auf das größte Krankenhaus in Gaza wächst. Die Besatzungsarmee behauptete öffentlich, in dem Krankenhaus wäre das Hauptquartier der Hamas untergebracht. Der Leiter des Krankenhauses widersprach entschieden. In dem Krankenhaus suchen aktuell mehr als 5000 vertriebene Palästinenser:innen Schutz.

International bröckelt der Rückhalt für Israel. Eine deutliche Mehrheit von 120 Staaten unterstützte in der gestrigen UN-Dringlichkeitssitzung die Verabschiedung einer Resolution mit der Forderung nach einem sofortigen und dauerhaften humanitären Waffenstillstand. 45 Staaten enthielten sich (darunter auch Deutschland), 14 stimmten dagegen (darunter Österreich). Den Krieg beenden wird eine weitere UN-Resolution indessen nicht. Der gemeinsame Kampf der palästinensischen und der israelischen Arbeiterklasse unter Überwindung der gegenseitigen Vorbehalte und der Spaltung in Verbindung mit der internationalen antifaschistischen und antiimperialistischen Einheitsfront ist das Gebot der Stunde.