Jugendverband REBELL geht vor Schulen und diskutiert mit den Jugendlichen

Anna, die Vorsitzende vom Jugendverband REBELL, sagt dazu:

„Der Krieg in Israel und Palästina wühlt viele Jugendliche auf. Völlig zu Recht sind viele empört, dass die deutsche Bundesregierung ständig die Solidarität mit Israel predigt – aber kein Wort zur dramatischen Lage des palästinensischen Volks verliert. In Berlin geht die Schulsenatorin sogar so weit, allen Schülern das Tragen eines Palästinensertuchs zu verbieten. Wir nehmen solche Kriminalisierung und Angriffe auf demokratische Rechte und Freiheiten nicht hin. Wir werden mit der Erklärung der MLPD gezielt an Schulen gehen. Dort wollen wir unseren differenzierten Standpunkt – Protest gegen die imperialistische Aggression Israels und keinen Fußbreit der faschistischen Hamas – diskutieren. Wir rufen auf: Werdet jetzt Mitglied im REBELL! Stärkt die internationale Solidaritätsbewegung mit dem palästinensischen Volk und den Volksmassen in Israel! Organisiert euch mit uns für den echten Sozialismus!"

Rebellen aus Gelsenkirchen, Duisburg und Essen berichten, dass sie die nächsten Tage Schuleinsätze machen. Ein Rebell aus Duisburg sagt: „Die Masse der Jugendlichen ist gegen den Krieg und sucht nach einer Alternative."

Stellt den Rebell vor und fordert sie heraus, sich im REBELL zu organisieren. Wir verbinden dies mit der Werbung für das neue Buch "Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen". Es weist nach, dass der Imperialismus die Existenz der Menschheit bedroht - und dass er mit einer sozialistischen Revolution überwunden werden kann und muss. Macht mit in der Studienbewegung zu diesem Buch!