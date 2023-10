Auf Vorschlag einer wissenschaftlichen Kommission will das Tübinger Kulturamt der Clara-Zetkin-Straße einen „Knoten“ verpassen. Damit werden kritikwürdige Namen markiert.

Wer war Clara Zetkin?

Das Aktionsbündnis aus Tübingen schreibt dazu:„Politikerin, Friedensaktivistin, Antifaschistin, Frauenrechtlerin. Bis 1917 in der SPD, danach in der USPD und KPD. Unter den ersten Frauen, die 1919 in die Verfassungsgebende Landesversammlung in Stuttgart gewählt wurden. Initiatorin des Internationalen Frauentags. Bis 1933 Reichstagsabgeordnete und Alterspräsidentin des Parlaments.“

Sogar die Landeszentrale für politische Bildung nennt Clara Zetkin „Wegbereiterin der Demokratie“.

Und ausgerechnet dieser Frau wirft die Kommission zur Überprüfung von Straßennamen in Tübingen „Demokratiefeindlichkeit“ vor. Straßen wie die Wilhelm- oder die Bismarkstraße werden dagegen nicht kritisiert. Clara Zetkin wird mit Faschisten, Rassisten und Antisemiten in einen Topf geschmissen. Sie war Sozialistin, glühende Anhängerin des Sozialismus, als System der breitesten Demokratie der Mehrheit der Bevölkerung und Unterdrückung einer kleinen Minderheit von Ausbeutern und Unterdrückern.

Ist Antikommunismus der Grund für die Kommission, Clara Zetkin einen „Knoten“ zu verpassen? Die Behauptungen der Kommission sind wissenschaftlich nicht haltbar. ...

Als Frauenverband Courage haben wir bereits über 500 Unterschriften gegen den Knoten für Clara Zetkin gesammelt. Der Internationale Frauentag am 8. März wird inzwischen weltweit als gemeinsamer Kampftag der Weltfrauenbewegung begangen.

Deshalb: KEIN KNOTEN FÜR ZETKIN!



Mehr dazu hier auf der Homepage von Courage