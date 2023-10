Hurra: Die Kerninflation sinkt!

Die Inflationsrate wird also je nach Wunsch so bezeichnet und berechnet, dass sie den regierungsamtlichen Wunschvorstellungen entspricht. Energie und Lebensmittelpreise steigen zu stark? Also raus damit aus der Inflationsrate, lasst uns über die „Kerninflation“ sprechen. Das ist gerade so, als ob ich nach einer Strafe wegen Falschparkens protestiere, dass ich schließlich an drei anderen Tagen nicht falsch geparkt hätte, mir „im Kern“ also kein Strafzettel zusteht.

So weit ist es gekommen mit dem Elend der bürgerlichen Ökonomie! Wahrscheinlich kommen ab November die Empfehlungen des Statistischen Bundesamts, das Heizen der Wohnungen, das Tanken der Autos und das Einkaufen von Lebensmitteln einzustellen – und schon ist das Problem der Inflation ganz beseitigt. „Kerninflation“ sei Dank!

Statt der Taschenspielertricks der bürgerlichen Statistiker ist Klarheit und Durchblick angesagt. Im Wesentlichen treibt heute die Kapitalspekulation die Inflation an. Deshalb braucht es in Einheit mit dem Kampf für sozialpolitische Sofortmaßnahmen eine starke Bewegung für ein neues Ansehen des echten Sozialismus. Das ist ein Gesellschaftssystem, das keine Inflation mehr kennt.

Glück AUF!

Peter Römmele, Landesvorsitzender der MLPD Nordrhein-Westfalen