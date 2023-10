Kundgebung mit 22.000 Menschen vor dem Landtag von Nordrhein-Westfalen

Am Donnerstag, dem 19. Oktober, haben 22.000 Menschen vor dem Landtag in Düsseldorf demonstriert – deutlich mehr als die 5.000, die von den Anmeldern erwartet worden waren. Aufgerufen hatten u.a. die Wohlfahrtsverbände. Bei der Kundgebung auf der Wiese vor dem Landtag ging es nicht nur um die Kitas, sondern auch um den Offenen Ganztag, die Pflege und auch Präventionsangebote. Mit dabei waren neben den Beschäftigten aus diesen Bereichen auch Eltern, ganze Familien, aber auch Betreiber dieser Einrichtungen. Der Platz vor dem Landtag reichte nicht für alle aus, so dass die Polizei die Bannmeile verkleinerte und mit ihren Einsatzfahrzeugen nur noch den Vorplatz des Landtages besetzte. Die Gewerkschaft Ver.di hatte unter anderem am Donnerstag noch zu zusätzlichen Kita-Mahnwachen vor der Staatskanzlei aufgerufen. Und es gab in mehreren Orten in NRW weitere lokale Proteste, unter anderem in Soest, Münster und Dortmund und am Samstag in Solingen.