Likes für differenzierte Palästina-Solidarität

Der Landesvorsitzende der MLPD in Elbe-Saale hat darin am 13. Oktober auf ein Verbot der Berliner Schulbehörden reagiert. Dort hatte man Mitte Oktober ein Verbot erlassen, an Schulen ein Kufiya (Palästineser-Tuch) zu tragen. Jörg Weidemann protestiert in dem kurzen Video gegen dieses Verbot. Vor allem kritisierte er die pauschale Gleichsetzung des palästinensischen Volkes, seiner Kultur und seines berechtigten Freiheitskampfes mit der faschistischen Hamas.

Dieser differenzierte Standpunkt erhielt in wenigen Tagen 6886 Likes und über 500 Nutzer setzten ein Lesezeichen. In über 800 Kommentaren kam viel „Respekt“ und Zustimmung für den „Ehrenmann“ und seinen differenzierten Standpunkt zum Ausdruck. Die Kommentare reichten von »Ich küsse deine Augen«, »Danke für deine Anteilnahme«, »Bin genau deiner Meinung«, »Ich habe meiner Tochter gleich so ein Tuch gekauft«, »Danke für Ihre Freundlichkeit«, »Schön, dass es noch solche Menschen gibt«, »So sympathisch« usw.

Die meisten Stellungnahmen sind von Palästinenserinnen und Palästinensern. Weniger als ein Prozent unter ihnen verteidigte die faschistische Hamas. In den bürgerlichen Medien wird ein ganz anderes Bild vermittelt. Die große Zustimmung zeigt auch, wie falsch es ist, sich mit Kritik an der Hamas und der Zusammenarbeit mit ihr jetzt zurückzuhalten. Gerade angesichts der brutalen kriegsverbrecherischen Bodenoffensive Israels: Wer die richtigen Bündnispartner im Befreiungskampf sind, darüber muss jetzt intensiv diskutiert werden.

