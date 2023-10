Neuer Ergänzungsband aus der Reihe Revolutionärer Weg geht an Geflüchtete aus Syrien

Es wird im Buch geblättert, das Inhaltsverzeichnis überflogen. Ich biete an, dass wir eine gemeinsame Lesegruppe machen können, in der wir die sprachlichen Probleme berücksichtigen, die Sache langsam aber gründlich angehen. „Das ist auch eine Gelegenheit, die Deutschkenntnisse zu verbessern und sich auf eine Art und Weise zu 'integrieren', wo nicht die Unterordnung unter die imperialistische Kultur der Herrschenden, sondern selbständiges Denken und Handeln im Sinne der Unterdrückten Sinn der Sache ist.“

Die Teilnahme an einer regelmäßigen Lesegruppe mit anderen können sie sich nicht so richtig vorstellen, dafür ist zu wenig Zeit. Das Buch möchten sie haben, weil es „eine ganz wichtige Frage“ ist. Gemeinsam lesen und sich ein mal pro Monat persönlich zu treffen und darüber zu diskutieren, das können sie sich vorstellen. Ein schöner Besuch am späten Vormittag. Nicht nur wegen des guten Essens, auch weil sich unser Verhältnis wieder - auch politisch und weltanschaulich - gefestigt hat.