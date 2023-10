Sind Flüchtlinge die Quelle des Antisemitismus?

Aha, da ist er wieder, der Generalverdacht über arabische Flüchtlinge, die per se die Gefahr des Antisemitismus nach Deutschland importieren. Wie eh und je analysiert Merz nicht die Wirklichkeit, um daraus nützliche Schlussfolgerungen für die Politik zu ziehen. Sondern er sucht und erfindet notfalls "alternative Fakten", um seine reaktionäre Politik zu begründen.

Widerspruch kommt diesmal von unerwarteter Seite, wenn auch ungewollt schon einige Tage vor Merz' Anwurf. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden, wurde von der Frankfurter Rundschau gefragt: "Wie schwer wiegt eigentlich der mit Flüchtlingen einwandernde Judenhass in Deutschland?" Schon diese Suggestiv-Frage ist für ein angeblich linksliberales Blatt eine Bodenlosigkeit.

Doch Schuster muss antworten: "Ich selbst hatte 2015 große Sorgen geäußert, dass wir bewusst Menschen mit antisemitischem Gedankengut nach Deutschland lassen. Man muss jedoch sagen, dass die Israel-feindlichen oder explizit antisemitischen Vorfälle seither kaum angestiegen sind."

Ergo: Der Antisemitismus wird nicht von arabischen Flüchtlingen in Deutschland eingepflanzt, sondern erwächst aus rechtem Gedankengut in Deutschland selbst. Friedrich Merz soll lieber in seiner Jungen Union Ordnung schaffen. Erst im Januar erhielt ein Mitglied der Jungen Union Hausverbot an einer Universität in Düsseldorf, weil er den Hitlergruß gezeigt hat.