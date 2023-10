Solidarität mit dem palästinensischen Befreiungskampf!

Der Jugendverband REBELL erklärt seine volle Solidarität mit dem palästinensischen Volk! Die systematische Vertreibung, Besiedlung und Besatzung, bis hin zur Ermordung palästinensischer Familien, hat mit der Rechtsentwicklung und dem Erstarken faschistischer Kräfte in Israel zugenommen. Dagegen ist Rebellion gerechtfertigt!

Vor kurzem hat die faschistische Hamas einen Angriff gegen Israel gestartet. Dabei wurden israelische Zivilisten und Familien ermordet, was wir scharf verurteilen! Die imperialistische israelische Regierung hat den Krieg erklärt, 300.000 Reservisten aktiviert und sieht ihre Stunde gekommen, einen Großangriff gegen Gaza vorzubereiten. Der israelische Außenminister erklärt, man kämpfe gegen „menschliche Tiere“. Das hat nichts mit Demokratie und Fortschritt zu tun!

Wir kritisieren die antikommunistisch motivierte Diffamierung der Solidarität mit dem palästinensischen Volk als „antisemitisch“ und wenden uns gegen das Verbot von Samidoun und Angriffe auf fortschrittliche Organisationen der Palästina-Solidarität! Wir solidarisieren uns mit Genossen der MLPD in Halle, deren Solidarität mit dem palästinensischen Volk durch die Polizei kriminalisiert wurde.

Wir Rebellen machen auch in dieser komplizierten Situation deutlich: Im Kampf um Befreiung darf es keine Querfront mit faschistischen Kräften wie der Hamas geben, nach dem Motto: „Hauptsache gegen Israel!“ Soll die Perspektive des palästinensischen Volkes in einem islamistischen Mullah-Regime wie im Iran liegen? Der faschistische Iran ist Unterstützer der Hamas. Damit ist nichts gewonnen! Wir rufen dazu auf, die Solidarität mit dem palästinensischen Volk gegen seine Unterdrückung mit der kritisch-selbstkritischen Diskussion über Weg und Ziel des Befreiungskampfes zu verbinden! Unserer Meinung nach liegt die Perspektive in einem gemeinsamen demokratischen Staat mit sozialistischer Perspektive für das palästinensische und israelische Volk, wenn nötig mit einer Zweistaatenlösung als Zwischenlösung.