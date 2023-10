Stoppt den Krieg in Gaza!

Der Krieg Israels gegen Palästina tritt in eine neue Phase ein - Aufruf zum Widerstand gegen den Krieg!

Ab Freitag Abend hat das israelische Militär seine Angriffe intensiviert und alle Verbindungen in den Gaza-Streifen gekappt. Die angekündigte Bodenoffensive der israelischen Regierung wird eingeleitet. Eine Bodenoffensive wird auf dem Rücken der palästinenischen Massen ausgetragen, die mit tausenden Toten zahlen. Wir rufen auf, sich dagegen mit dem berechtigten Befreiungskampf des palästinenstischen Volks gegen das israelische Militärregime zu solidarisieren!

Demonstriert am Montag um 18 Uhr an zentralen Plätzen bundesweit in großen Städten unter den Losungen:

Nein zum Terror der Hamas

Nein zum Staatsterror der israelischen Regierung

Ja zur Solidarität mit dem Befreiungskampf des palästinensischen Volkes

Israel fliegt Luftangriffe auf Syrien und Libanon, die USA und Deutschland haben Truppen in die Region verlegt. Der Krieg droht zu einem Flächenbrand zu werden und muss auch deshalb

schnell beendet werden. Die deutsche Regierung stellt sich bedingungslos an die Seite der imperialistischen Politik Israels. Außenministerin Baerbock ist selbst gegen eine humanitäre Feuerpause! Unser Protest am Tag X wendet sich auch gegen diese Außenpolitik.

In keinem Fall werden wir mit der Hamas marschieren, denn sie ist ebenfalls ein Feind des palästinensischen Volks. Ihr bösartiges Spiel hat diesen Angriff billigend in Kauf genommen. Wir akzeptieren jedoch nicht, dass Israel seine Verbrechen mit den realen und vermeintlichen Verbrechen der Hamas rechtfertigt. Auch israelische Kriegsverbrechen sind Kriegsverbrechen! Der Mord an Tausenden Unschuldigen ist durch nichts gerechtfertigt!

Vom Bündnisrat des Internationalistischen Bündnisses einstimmig beschlossen am 29. Oktober 2023 in Hamburg

www.inter-buendnis.de

V.i.S.d.P.: Fritz Ullmann – Kirchstr.5 – 42477 Radevormwald

Gestaltete Versionen und Erklärung des Internationalistischen Bündnisses in Kürze