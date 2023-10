Streik in Tesla Werkstätten für Tarifvertrag

In Schweden begannen am Freitag 130 Automechanikerinnen und Automechaniker in sieben Tesla-Werkstätten mit ihrem Streik für einen Tarifvertrag. Die Gewerkschaft IF Metall will höhere Löhne und Renten durchsetzen. Tesla habe die IF Metall am Dienstag informiert, dass das Unternehmen keinen Tarifvertrag unterzeichnen werde - dies tue Tesla nirgends auf der Welt - und den Einsatz von Streikbrechern angekündigt. IF Metall will ab dem 4.11. auch alle Nicht-Tesla-werkstätten insofern einbeziehen, dass dort keine Tesla-Fahrzeuge gewartet werden. Die schwedische Hafenarbeitergewerkschaft erklärte, dass ab dem 7.11. in den Häfen Malmö, Södertälje, Gothenburg und Trelleborg keine Tesla-Fahrzeuge transport werden. Tesla hat in Schweden keine Produktionsstätte.