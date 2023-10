Taliban peitschen öffentlich einen Mann und eine Frau in der Provinz Bamyan aus

Die Revolutionary Association of the Women of Afghanistan (RAWA) berichtete darüber auf ihrer Homepage.

Nach Aussagen von Taliban-Beamten waren Bewohner von Bamyan bei der Vollstreckung der Strafe anwesend. Einem Bericht in einem Taliban-Newsletter zufolge wurde die gegen diese beiden Personen verhängte Strafe durch das Urteil des Provinzgerichts Bamyan vollstreckt. Diese Strafe wurde vom Leiter des öffentlichen Strafgerichtshofs am Obersten Gerichtshof der Taliban weiter bestätigt.

Dies unterstreicht den Ansatz der Taliban, ihre Interpretation der Gerechtigkeit durchzusetzen und aufrechtzuerhalten, wobei lokale Gerichte und höhere Behörden innerhalb ihres Rechtsrahmens eine entscheidende Rolle bei der Festlegung und Anwendung dieser Strafen spielen. Der Oberste Gerichtshof der Taliban machte keine konkreten Angaben zur Art der Strafe, erwähnte jedoch, dass jeder Angeklagte eine Strafe gemäß dem Strafgesetzbuch erhalten habe. Letztes Jahr haben die Taliban in Bamyan öffentlich ein junges Mädchen und einen Jungen wegen angeblicher vorehelicher Beziehungen ausgepeitscht und in einem anderen Vorfall zwei Personen im Zentrum von Bamyan öffentlich wegen Diebstahls ausgepeitscht.

Nachdem die Taliban die Kontrolle über Afghanistan wiedererlangt hatten, führten sie in den letzten zwei Jahren systematisch zahlreiche öffentliche Strafen in verschiedenen Provinzen durch. Diese Strafen wurden gegen Personen verhängt, denen ein breites Spektrum an Anklagen vorgeworfen wurde, darunter Ehebruch, Diebstahl und Verstöße gegen ihre Auslegung des islamischen Rechts. Diese Maßnahmen haben international erhebliche Bedenken hinsichtlich der Menschenrechte und der Behandlung von Personen unter der Taliban-Herrschaft hervorgerufen.

Die Häufigkeit und Härte dieser öffentlichen Strafen haben die Herausforderungen verdeutlicht, in Afghanistan seit dem Wiederaufleben der Taliban ein die Rechte respektierendes Regierungssystem zu erreichen.



Quelle: Rawa-Webseite