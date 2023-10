Thema im Betrieb, aber nicht so, wie es sich die Bundesregierung wünscht

Manche Kolleginnen und Kollegen reagieren auf die sich häufenden Katastrophen des imperialistischen Weltsystems inzwischen mit der Haltung: „Das will ich gar nicht mehr wissen, das macht mich nur noch krank“. Aber es macht uns noch mehr krank, wenn wir die Augen vor der Realität verschließen, anstatt daraus die Schlussfolgerungen zu ziehen, wie wir, die Arbeiter und breiten Massen, zu einer dem Imperialismus überlegenen Kraft werden können. Es geht nicht um das Schicksal Einzelner. Wir Arbeiterinnen und Arbeiter tragen die Verantwortung für die ganze Menschheit! Deshalb ist es z.B. so wichtig, jetzt den neu erschienenen Ergänzungsband zum Buch „Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur“, „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen“ von Stefan Engel, Monika Gärtner-Engel und Gabi Fechtner den Kolleginnen und Kollegen vorzustellen und zu verkaufen.

Darin wird die Dimension und Dramatik dieser Entwicklung behandelt, qualifiziert und dann werden daraus weitgehende Schlüsse gezogen: Wenn die Menschheit nicht in der kapitalistischen Barbarei untergehen will, muss sie einen gesellschaftsverändernden Kampf mit der Arbeiterklasse an der Spitze führen! Für die MLPD ist das der echte Sozialismus auf der Grundlage der proletarischen Denkweise.