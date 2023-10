Treffen am 3. November

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kumpel und Familien, wie ihr sicher bereits gehört habt, hat die 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz erfolgreich und mit weitreichenden Beschlüssen in Thüringen stattgefunden.

Es war ein tolles, mobilisierendes Treffen ein echter internationalistischer "Renner" und alle sind verändert und mobilisiert wieder nach Hause gefahren. Was kann man Besseres von solch einem Treffen sagen?

Ein weiteres Highlight war der anschließende 1. Weltkongress der antifaschistischen und antiimperialistischen Einheitsfront. Das möchten wir gerne mit euch gemeinsam auswerten und natürlich beraten, wie wir die Ergebnisse weiter bekannt machen, welche Konsequenzen wir für unsere Arbeit daraus ziehen.

Deshalb treffen wir uns am 3. November in der Zeit von 17.30 Uhr bis 19 Uhr im Jugendzentrum Che, An der Rennbahn 2, 45899 Gelsenkirchen.

Hier der Flyer zum Treffen